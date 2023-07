Les 8 indispensables de la garde-robe de Margot Robbie

Depuis son rôle dans " Le Loup de Wall Street ", Margot Robbie enchaîne les succès. De " Suicide Squad " à " Once Upon a Time... in Hollywood " en passant par " Moi, Tonya ", l'actrice australienne a prouvé qu'elle faisait partie des grands. En quelq...