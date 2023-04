Les Américains premiers investisseurs au Maroc

Les États-Unis mènent la course des IDE au niveau national. La deuxième place est occupée par la France. Le flux net des IDE français a atteint au titre de l’exercice 2022 les 3,25 milliards DH contre 7,35 milliards DH une année plus tôt.La cartographie des investissements directs étrangers au Maroc connaît une reconfiguration en 2022. En témoignent les données actualisées de l’Office des changes. Dans l’ensemble, le pays de l’oncle Sam détrône l’hexagone sur le podium des premiers investisseurs étrangers au Maroc. Sur un flux net de 21,75 milliards DH d’investissements directs étrangers (IDE) générés à fin 2022, la contribution des investisseurs américains s’élève à 7,4 milliards DH. Elle s’inscrit en nette amélioration comparé à l’année précédente où elle ne dépassait pas les 692 millions DH. A cet égard, les États-Unis mènent la course des IDE au niveau national. La deuxième place est occupée par la France. Le flux net des IDE français a atteint au titre de l’exercice 2022 les 3,25 milliards DH contre 7,35 milliards DH une année plus tôt.