Les Capverdiens réunis par la Coupe du monde





Source : C'est la première grosse sensation du Mondial 2026. Le Cap-Vert a tenu tête à l'Espagne lundi 15 juin, avec un match nul 0-0. À Prai (la capitale du Cap-Vert) comme à Atlanta, la communauté capverdienne se rassemble comme jamais auparavant, avec l'espoir que son équipe aille encore plus loin dans la compétition et arrache une victoire contre l'Uruguay lundi 22 juin.Source : https://www.franceinfo.fr/coupe-du-monde/les-capve...