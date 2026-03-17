Les Kényans ne seront plus enrôlés au sein de l’armée russe, affirme de Moscou le ministre des affaires étrangères kényan





Source : En visite à Moscou, Musalia Mudavadi, premier ministre et chef de la diplomatie kényane, a affirmé lundi que la Russie aurait accepté d’arrêter de recruter des ressortissants kényans pour combattre sur le front russo-ukrainien. Ils seraient plus de 1 000 à avoir été enrôlés, selon le renseignement kényan.Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...