Les Russes ont de plus en plus de mal à trouver une destination pour les vacances, faute de vols directs et de visas





Source : En raison de la situation politique, le choix est devenu très restreint : seuls 30 pays restent desservis depuis la Russie, dont la Turquie et la Thaïlande. Les Russes cherchent des destinations sans escale, car les billets d'avion ont augmenté à cause des interdictions de survol.Source : https://www.franceinfo.fr/monde/russie/les-russes-...