"Les Témoignages historiques les plus marquants" : une BD pour aborder l'histoire à travers les yeux de celles et ceux qui l'ont vécue
Ibrahima Ndiaye
Soledad Bravi et Marie Bourboulou proposent une approche ludique et méthodique pour se familiariser aux grands événements historiques grâce à des récits directs. Le résultat : une BD instructive, où texte et images se complètent véritablement.
Source : https://www.franceinfo.fr/culture/bd/les-temoignag...
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