Les avocats font-ils grossir ?

En avocado toast, en guacamole ou en salade avec des tomates ... l'avocat se glisse dans de nombreuses recettes auxquelles il apporte son goût subtile de noisette et sa texture fondante qui rappelle celle du beurre. Et pour cause, l'avocat est connu pour sa forte teneur en lipides qui lui confère son onctuosité et son goût crémeux ! Mais aussi gras soit-il, l'avocat est-il à supprimer lorsque l'on souhaite perdre du poids ?

