Les bienfaits de la boxe sur le mental

La boxe est une discipline olympique qui réunit plus de 60 mille licenciés, pour près de 900 clubs à travers la France. Elle fait partie des sports de combat préférés des français ! Et pour cause, boxer aurait de très nombreux bienfaits sur le bien-être moral. Louison Delsuquet, coach de boxe et cheffe de projet logistique pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, nous parle des vertus de la boxe sur le mental !

