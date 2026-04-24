Les deux tiers des personnes confrontées à des crises alimentaires dans le monde vivent dans seulement 10 pays, selon l’ONU
Ce rapport met en garde contre la forte baisse des financements de l’aide humanitaire et souligne que la guerre au Moyen-Orient risque d’aggraver les crises existantes en augmentant le nombre de déplacés dans une région qui accueille déjà des millions de réfugiés, et en faisant grimper le coût des engrais.
Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...
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