Les deux tiers des personnes confrontées à des crises alimentaires dans le monde vivent dans seulement 10 pays, selon l’ONU





Source : Ce rapport met en garde contre la forte baisse des financements de l’aide humanitaire et souligne que la guerre au Moyen-Orient risque d’aggraver les crises existantes en augmentant le nombre de déplacés dans une région qui accueille déjà des millions de réfugiés, et en faisant grimper le coût des engrais.Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...