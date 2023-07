Les fruits font-ils grossir ?

Juteux, doux, acides, sucrés ... les fruits font partis des petits plaisirs de la vie, dont il serait difficile de se priver. Pourtant, on entend souvent dire qu'ils apportent beaucoup de sucre et doivent être évités lorsque l'on surveille sa ligne. Qu'en est-il réellement ? Quels sont les fruits les plus riches en sucre ? Et quels sont les moins caloriques ? Faisons le point !

Source : https://www.santemagazine.fr/minceur/coaching-minc...