Les guerres et les violences ont entraîné une hausse de 60 % des déplacés internes en 2025, selon un observatoire international





Source : Au total, 82,2 millions de personnes dans le monde ont dû fuir au sein de leur propre pays, dont 32,3 millions en raison de conflits. Cette cause de déplacement supplante pour la première fois les catastrophes. L’Iran et la RDC concentrent les deux tiers des nouveaux déplacements internes.Source : https://www.lemonde.fr/planete/article/2026/05/12/...