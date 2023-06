Les looks sulfureux et parfaits de Samantha Jones (Kim Cattrall) dans « Sex and the City »



V...



Source : https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Les-loo... Lorsque nous pensons à la série culte " Sex and the City ", nous ne pouvons pas nous empêcher de nous rappeler des tenues incroyables et des looks fabuleux de ses personnages. Bien évidemment, Sarah Jessica Parker a.k.a Carrie Bradshaw remporte souve...