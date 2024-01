Les mineurs étrangers non accompagnés, si loin de leurs parents : « Je ne peux pas tout raconter à ma mère. Ça la tuerait »

S’ils sont perçus comme mûrs et débrouillards, ces ados souffrent d’être séparés de leur famille, et dans une situation souvent précaire. A cela s’ajoute la pression de réussir. Patrice, Thierno, Adama et Jean nous racontent.Source : https://www.lemonde.fr/intimites/article/2024/01/2...