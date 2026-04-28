Les oasis marocaines, concurrencées par la culture de la pastèque et grignotées par l’avancée du désert





Source : A l’extrême est du pays, les milliers de palmiers qui composent les oasis de la vallée du Drâa souffrent du manque d’eau, lié à la sécheresse mais aussi à une pression accrue de certaines cultures sur les réserves souterraines. Par endroits, l’avancée du désert sur ces îlots de verdure ancestraux est devenue irréversible.Source : https://www.lemonde.fr/planete/article/2026/04/28/...