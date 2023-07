Les oeufs font-ils grossir ?

De l'entrée au dessert et du petit-déjeuner au dîner, les oeufs font partis des aliments les plus largement consommés en France. Nous en mangeons chacun en moyenne 220 par an, et c'est "au plat" que nous les préférons ! Mais les oeufs sont-ils trop caloriques pour être mangés régulièrement sans nous faire grossir ? Quel est le mode de préparation le plus recommandé lorsque l'on surveille sa ligne ? Nos réponses !

