Les protéines végétales sont-elles efficaces pour prendre du muscle ?

Que l’on cherche à développer sa masse musculaire en salle ou à préserver sa tonicité au quotidien, les protéines sont indispensables à la réparation et à la construction des fibres musculaires. Celles d’origine végétale tiennent-elles la route face aux exigences de l’effort ? Le point avec Raphaël Gruman, diététicien-nutritionniste et co-auteur de l’ouvrage 100 bowls express anti-inflammatoires.