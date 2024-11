Les sequins en folie : voici comment les adopter pour les fêtes

L'esprit des fêtes commence à se faire sentir, envahissant les rues, les vitrines et les rayons des boutiques. À l'approche de Noël et du Nouvel An, il est temps de penser à ses tenues de fin d'année, et une tendance incontournable refait surface cha...