Les ventilateurs sont-ils vraiment efficaces pour lutter contre la chaleur ?

S’ils ne refroidissent pas l’air comme une climatisation, les ventilateurs procurent une sensation de fraîcheur lorsque le mercure grimpe. Comment bien les utiliser et maximiser leurs effets ? Le point avec Agnès Verrier, chargée de projet et d’expertise scientifique en santé publique à la Direction de la prévention et de la promotion de la santé de Santé publique France.