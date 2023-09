Letizia d’Espagne challenge l’élégance dans un look monochrome

Reine d'Espagne mais aussi reine de l'élégance, Letizia d'Espagne ne cesse de subjuguer de par son sens de la mode. Et pour cause ! Avec un style variant entre le casual chic et le sophistiqué l'ancienne journaliste brille sans artifices et privilégi...