Letizia d'Espagne : on copie sa façon élégante de porter le veston

Cette saison, le veston n'a jamais été autant prisé. Et pour cause ! La gent féminine a su s'approprier cette pièce du dressing masculin avec brio. Que ce soit en guise de top avec un pantalon large et des Birkenstock ou avec un T-shirt cintré blanc,...