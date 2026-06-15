Leyla Dakhli, historienne : « Dans les révoltes arabes contemporaines, la notion de dignité est déterminante »





Source : La chercheuse, codirectrice de l’ouvrage collectif « Les Révoltes de la dignité », explique, dans un entretien au « Monde », que les analyses géopolitiques occultent parfois les raisons profondes et intimes qui poussent les populations à se soulever dans les mondes arabes méditerranéens.Source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/06/15/le...