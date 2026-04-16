Loi Yadan: les failles de la proposition de loi analysées par une spécialiste de l'antisémitisme









Source : Ce jeudi 16 avril 2026, les députés macronistes ont retiré la proposition de loi Yadan sur l’antisémitisme, très contestée, après l’engagement du gouvernement de présenter un nouveau texte "avant l’été". Critiqué comme potentiellement liberticide, ses opposants craignent un amalgame entre critique d’Israël et antisémitisme.Source : https://www.bfmtv.com/politique/loi-yadan-les-fail...