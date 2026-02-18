Lutte contre l'antisémitisme: une pétition contre la loi Yadan auprès de l'Assemblée nationale dépasse les 200.000 signatures

Mise en ligne le 18 février 2026, la pétition "Non à la loi Yadan", qui s’oppose à la proposition de loi de lutte contre les formes renouvelées d’antisémitisme, a dépassé 200.000 signatures. Elle est désormais la deuxième pétition la plus signée sur le site de l’Assemblée nationale.https://www.bfmtv.com/politique/parlement/lutte-co...