MADE IN MONTEBOURG - 1er-Mai: "Supprimer un jour férié, c'est intensifier le travail, nuire au temps de repos", détaille Clémentine Autain, députée (L'Après)

De nombreux cortèges ont eu lieu de Paris à Marseille en passant par Bordeaux ou Lille, pour les traditionnelles manifestations du 1er-Mai. Le gouvernement a promis de la souplesse pour l'ouverture cette année des boulangeries et des fleuristes artisanaux. Mais sans texte de loi, le flou juridique demeure.https://www.bfmtv.com/politique/video-made-in-mont...