MADE IN MONTEBOURG - Arnaud Montebourg interroge Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, sur le programme du Rassemblement national

Ibrahima Ndiaye

Arnaud Montebourg intervient chaque vendredi aux côtés de Paola Puerari pour livrer son analyse sur les grands enjeux économiques et géostratégiques, notamment en termes de souveraineté industrielle & énergétique de la France et de l’Union Européenne, au cœur de L’actualité.https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...