MADE IN MONTEBOURG - “Les Français sont dégoûtés de la politique à un point qui n’est jamais arrivé, parce qu’ils sont déçus”, affirme Natacha Polony, éditorialiste politique









Source : Natacha Polony, éditorialiste politique, était invitée sur le plateau de BFMTV, à l'occasion de l'émission Made in Montebourg. Elle s'est notamment exprimée sur l'avenir des Français et leur dégoût de la politique.Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-made-in-mont...