MADE IN MONTEBOURG - Programme du PS pour 2027: ‘Nous avons un axe très fort sur la réindustrialisation de notre pays”, déclare Chloé Ridel, porte-parole du Parti Socialiste









Source : Chloé Ridel, porte-parole du Parti Socialiste et eurodéputée, était invitée sur le plateau de BFMTV. Elle s’est exprimée sur l’avenir du PS et sur son programme pour les prochaines élections présidentielles.Source : https://www.bfmtv.com/politique/parti-socialiste/v...