MADE IN MONTEBOURG - “Si vous voulez couler la France, votez Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour”, estime l’ancien ministre de l’Économie









Source : Le leader de La France insoumise a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2027. Pour Arnaud Montebourg, ancien ministre de l’Économie : “Si vous voulez couler la France, votez Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour”.Source : https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...