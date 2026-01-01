"Mabouls" qui voudraient "se fâcher avec l'Algérie" : "Emmanuel Macron se jette dans la guerre des adjectifs qui sont très méprisants et très insultants", réagit Céline Imart, vice-présidente LR





Source : L'eurodéputée et vice-présidente des Républicains, invitée politique du 28 avril, répond aux propos d'Emmanuel Macron, qui lors d'un déplacement dans un hôpital en Ariège lundi, a qualifié de "mabouls" ceux qui voudraient "se fâcher avec l'Algérie", évoquant la situation des médecins venus de l'étranger. Un discours perçu comme une référence à la politique de Bruno Retailleau, qui avait entamé un bras de fer avec Alger lorsqu'il était ministre de l'Intérieur.Source : https://www.franceinfo.fr/replay-magazine/francein...