Maires hués et insultés: “Non ce n’est pas la gauche qui est violente et l’extrême droite qui serait toute paisible”, résume Danielle Simonnet, députée “L’Après” de Paris









Source : Danielle Simonnet, députée “L’Après” de Paris, était invitée sur le plateau de BFMTV. Elle s'est exprimée sur le sujet des maires sortants hués et insultés, depuis les résultats des dernières élections municipales.Source : https://www.bfmtv.com/politique/elections/municipa...