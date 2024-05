Make-up : 5 conseils de pros pour avoir un teint frais et naturel en été

Avec le temps actuel, on pourrait penser qu'on ne reverra jamais l'été... Mais restons optimistes, la pluie et la grisaille vont bientôt s'effacer pour laisser place au soleil estival et avec lui, le thermostat ne tardera pas à grimper. Ce faisant, l...