Malaise d'un chauffeur de bus qui a percuté un arbre: "Je suis étonné que ce bus ait circulé", estime Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités







Source : Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités, était invité sur le plateau de BFMTV ce jeudi 25 juin. Il s'est notamment exprimé sur la canicule et sur la santé des travailleurs en cette période de forte chaleur.Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-malaise-d-un...