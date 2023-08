Mali : « Le récit de la reconquête d’une souveraineté perdue est martelé à Bamako »

Pour le chercheur Adib Bencherif, « il existe une défiance de longue date entre les autorités et les groupes à majorité touareg et arabe qui contrôlent dans les faits le nord du pays depuis plus de dix ans ».Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/08/15/...