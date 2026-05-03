Mali : « S’il n’y a pas de discussions politiques avec les djihadistes du GSIM, les drames seront encore plus importants qu’aujourd’hui »





Source : L’offensive lancée par les indépendantistes et les djihadistes le 25 avril est un revers d’ampleur pour la junte au pouvoir. Le chercheur Luis Martinez décrypte, dans un entretien au « Monde », les ambitions et le mode opératoire du GSIM.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/03/...