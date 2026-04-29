Mali : frappes aériennes de l’armée à Kidal, contrôlée par les rebelles touareg ; la France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le pays
Les indépendantistes touareg du Front de libération de l’Azawad ont l’intention de prendre le contrôle des régions maliennes de Gao, Tombouctou et Ménaka, dans le nord du pays, a affirmé leur porte-parole, Mohamed Elmaouloud Ramadane.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/29/...
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