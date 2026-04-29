Mali : frappes aériennes de l’armée à Kidal, contrôlée par les rebelles touareg ; la France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le pays





Source : Les indépendantistes touareg du Front de libération de l’Azawad ont l’intention de prendre le contrôle des régions maliennes de Gao, Tombouctou et Ménaka, dans le nord du pays, a affirmé leur porte-parole, Mohamed Elmaouloud Ramadane.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/29/...