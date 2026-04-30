Mali : la Russie, soutien de la junte militaire, rejette l’appel des rebelles à retirer ses forces du pays





Source : Les paramilitaires russes sont un soutien essentiel de la junte militaire, au pouvoir depuis 2020, qui fait face actuellement à l’offensive des rebelles touareg du Front de libération de l’Azawad alliés aux djihadistes du Groupe de soutien de l’islam et des musulmans.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/30/...