Mali : les djihadistes veulent renverser la junte militaire et font de l’« établissement de la charia » une « priorité »





Source : Cinq jours après des attaques contre des positions stratégiques de l’armée avec l’aide des rebelles touareg du FLA, et alors que la capitale Bamako est sous blocus, la force unifiée antidjihadiste du Niger, du Burkina Faso et du Mali a dit avoir mené d’« intenses campagnes aériennes » dans le nord du Mali.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/01/...