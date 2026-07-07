Mali : comment djihadistes et indépendantistes se sont alliés pour faire tomber la junte
Ibrahima Ndiaye
Durant des années, les djihadistes du GSIM et les indépendantistes du FLA se sont voué une haine meurtrière. Mais ils ont décidé de taire leurs divergences pour faire face à leur ennemi commun, la junte au pouvoir à Bamako. Depuis le 25 avril, ils ont lancé une offensive d’ampleur.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/07/07/...
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