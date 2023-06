Malocclusion dentaire : quand les dents sont mal alignées

Dents du bonheur, chevauchements, menton en avant... Toutes ces imperfections portent un seul nom : malocclusion ! Mais avant de crier "malheur", sachez qu'il existe bien des solutions. Appareils, gouttières dentaires, chirurgie... En réalité, il est toujours possible de s'en sortir quel que soit votre âge et la sévérité de votre défaut. On vous dit tout.

