Manger bio réduit-il notre exposition au cadmium ?

Pommes de terre, pain, céréales du petit-déjeuner… Classé cancérogène certain pour l’homme, le cadmium est un métal lourd présent dans de nombreux aliments du quotidien. Manger bio suffit-il à réduire notre exposition à ce toxique ? Éclairage avec le Dr Pierre Souvet, cardiologue, fondateur de l’Association santé environnement France et co-auteur de l’ouvrage Anti-toxique, le guide des polluants cachés.