Manger des pois chiches le soir, bonne ou mauvaise idée ?

Comme les lentilles, les fèves et les haricots, les pois chiches font partie de la grande famille des légumineuses. À la fois source de protéines et de fibres, ils restent de précieux alliés de la santé, mais peuvent parfois créer des troubles digestifs, notamment le soir. Est-ce donc une bonne idée d’en consommer en fin de journée ? La diététicienne et nutritionniste Clara Ledoux Morvan nous donne ses conseils.