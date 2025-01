Marée noire en mer Noire : une catastrophe écologique étouffée par la guerre, que la Russie tarde à assumer

Plus d'un mois après le naufrage de deux pétroliers en mer Noire, les côtes russes et ukrainiennes subissent une marée noire aux graves conséquences environnementales. Dans la région d'Anapa, le courage et la détermination des volontaires ne suffit à pallier les carences des autorités russes.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/russie/maree-noi...