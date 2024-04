Maria Grazia Chiuri : « Le sport est un vecteur d'émancipation des femmes »

ELLE. - On connaît votre engagement féministe : pensez-vous que le sport puisse avoir un rôle à jouer ?Maria Grazia Chiuri. - J'ai fait des recherches sur ce sujet qui me passionne, et j'ai découvert que depuis plus de deux cents ans le sport a touj...