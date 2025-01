Mariacarla Boscono : « En tant que mannequin, à chaque fois je me demande quelle femme je vais incarner »

Madone italienne, papillon ténébreux et bourreau de travail, délicate et délurée, Mariacarla Boscono est tout et son contraire : une silhouette qui en jette, et un esprit qui a charmé plusieurs générations de créateurs. " Je n'ai jamais rêvé d'être r...