Marine Le Pen, candidate à la présidentielle: "Je la battrai, elle ou n'importe qui d'autre", affirme Jean-Luc Mélenchon, candidat LFI à l'élection présidentielle
Ibrahima Ndiaye
Après l'annonce officielle de la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle pour le Rassemblement National, Jean-Luc Mélenchon, lui aussi candidat, y est allé de sa réaction. "Je battrai n'importe qui", a affirmé le leader de La France insoumise.
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...
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