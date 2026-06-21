Maroc : dans le Rif, la légalisation du cannabis profite encore peu aux producteurs locaux





Source : Adoptée en 2021, la légalisation du cannabis à usage médical et industriel devait transformer une économie longtemps informelle en filière encadrée et porteuse de développement pour les zones montagneuses du Rif. Cinq ans plus tard, dans le nord du pays, les effets de cette réforme restent contrastés.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/21/...