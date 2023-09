Matcha Latte: le maquillage des yeux le plus tendance de cette rentrée

De nos jours, la mode et la beauté trouvent leurs inspirations dans tout et n'importe quoi. Défilés, cinéma, art et même nourriture, il n'existe aucune règle pour qu'une tendance voit le jour. Et depuis quelques saisons, il semblerait que l'univers d...