Matelas pour lit de bébé RED CASTLE Cocoonababy 69 x 40 x 19 cm Blanc

Les enfants méritent ce qu’il y a de mieux, nous vous présentons donc Matelas pour lit de bébé RED CASTLE Cocoonababy 69 x 40 x 19 cm Blanc, idéal pour ceux qui cherchent des produits de qualité pour les plus petits ! Procurez-vous RED CASTLE et bien d’autres marques et licences aux meilleurs prix !Couleur: BlancType:Matériel: PolyuréthaneComposition: CotonDimensions approx.: 69 x 40 x 19 cm