Matthieu Valet (RN): "On a un président qui est au bord du burn out et qui insulte les Français"





https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/matth... Emmanuel Macron s'est adressé aux Français au lendemain de la censure historique du gouvernement de Michel Barnier, qui a conduit à sa démission. Le président de la République a notamment dénoncé l’union de “l’extrême droite et de l’extrême gauche” dans un “front anti-républicain” et a promis de nommer un Premier ministre “dans les prochains jours”https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/matth...