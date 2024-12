Méconnaissable, Paris Hilton succombe à la coupe au carré brune

Le 23 décembre dernier, Paris Hilton arpentait les rues de Los Angeles en compagnie de son mari, Carter Reum. En pleine virée shopping et malgré son look monochrome, la star n'est pas passée inaperçue et a captivé l'œil des paparazzis. En cause ? Sa ...